العندليب كان أشد معجبيه.. وفاة أحد أبرز فناني مصر

وُلد أحمد محمد مرسي العدوي، الشهير بأحمد عدوية، عام 1946 وكان والده يعمل تاجر مواشٍ، بدأ حياته العملية في ورشة نجارة، قبل ان يبدأ مشواره بالغناء في الأفراح والمقاهي، وكانت نقطة الانطلاق الحقيقية له عندما غنى في عيد ميلاد الفنانة شريفة فاضل، إذ لفت الأنظار إلى موهبته ليتبناه الشاعر الغنائي مأمون الشناوي.ونال أحمد عدوية احترام وتقدير عمالقة الفن في عصره، بداية من العندليب عبد الحليم الذي كان من أشد المعجبين بموهبته، وغنى له أغنيته الشهيرة "السح الدح أمبو"، وقدّم عدوية أغنية "خسارة خسارة" لعبد الحليم في إحدى الحفلات.خلال مسيرته، شارك عدوية في مجموعة من الأفلام وصلت إلى 27 عملا سينمائيا التي أصبحت أيقونات في عالم الفن أبرزها: "أنا المجنون، البنات عايزة إيه، المتسول، يارب ولد".