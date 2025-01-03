أنجلينا جولي تنهي رحلة طلاقها من براد بيت وتعلق: أكره المخادعين

وقالت جولي في حديثها عن الأمور التي تزعجها: "هناك الكثير من الأشياء، لكن أكثر ما يزعجني هو الكذب".وأوضحت: "الكاذب هو من لا يقول الحقيقة أو لا يعبر عن مشاعره ورغباته بصدق، وهناك من يقول شيئًا ويعني شيئًا آخر، وأعتقد أن الكثير من الناس لا يقولون ما يقصدونه فعلاً".انتهاء الطلاقأنهت جولي وبيت إجراءات الطلاق رسميًا في 30 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن تقدمت جولي الطلاق لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2016.وقال محامي جولي، سيمون، إن موكلته كانت تسعى للسلام والشفاء العائلي، مؤكدًا: "أنجلينا متعبة من هذا الصراع الطويل، لكنها مرتاحة لأن هذا قد انتهى".من ناحية أخرى، لم يُدلِ عن بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، بأي تعليق على الطلاق، بينما أفاد مصدر مقرب من جولي أن الممثلة تأمل أن يتمكن بيت من "المضي قدمًا والتوقف عن مهاجمتها".وفي تصريح آخر، اتهم مصدر مقرب من بيت جولي بأنها قامت بـ"هجمات أحادية الجانب على مدار السنوات الثماني الماضية"، متحدثًا عن "تشويه للحقائق" الذي أدى إلى أضرار كبيرة للأشخاص المحيطين بالعائلة.قانونية جديدةعلى الرغم من انتهاء الطلاق، ما زال الطرفان يتنازعان قانونيًا حول ملكية شاتو ميرافال، وهو مصنع نبيذ فرنسي سبق أن امتلكاه معًا.ورفع بيت دعوى قضائية ضد جولي عام 2021 بدعوى أنها خالفت اتفاقًا بينهما عندما باعت نصيبها في المصنع مقابل 67 مليون دولار.وتسعى أنجلينا جولي في المرحلة المقبلة للتركيز على أسرتها والبحث عن داخلي بعيدًا عن النزاعات القضائية، فيما يبدو أن الصراع بين الطرفين قد يمتد إلى ساحات أخرى.