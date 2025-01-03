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أنجلينا جولي تنهي رحلة طلاقها من براد بيت وتعلق: أكره المخادعين
فن وثقافة
2025-01-03 | 12:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
404 مشاهدة
كشفت الممثلة أنجلينا جولي، الحائزة على
جائزة
الأوسكار والبالغة 49 عامًا، عقب انتهاء
معركة
طلاقها الطويلة مع الممثل
براد
بيت، التي امتدت لثماني سنوات عن كرهها للمخادعين
وقالت جولي في حديثها عن الأمور التي تزعجها: "هناك الكثير من الأشياء، لكن أكثر ما يزعجني هو الكذب".
وأوضحت: "الكاذب هو من لا يقول الحقيقة أو لا يعبر عن مشاعره ورغباته بصدق، وهناك من يقول شيئًا ويعني شيئًا آخر، وأعتقد أن الكثير من الناس لا يقولون ما يقصدونه فعلاً".
انتهاء الطلاق
أنهت جولي وبيت إجراءات الطلاق رسميًا في 30 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن تقدمت جولي
بطلب
الطلاق لأول مرة في سبتمبر/أيلول 2016.
وقال محامي جولي،
جيمس
سيمون، إن موكلته كانت تسعى للسلام والشفاء العائلي، مؤكدًا: "أنجلينا متعبة من هذا الصراع الطويل، لكنها مرتاحة لأن هذا
الجزء
قد انتهى".
من ناحية أخرى، لم يُدلِ
ممثل
عن
براد
بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، بأي تعليق على الطلاق، بينما أفاد مصدر مقرب من جولي أن الممثلة تأمل أن يتمكن بيت من "المضي قدمًا والتوقف عن مهاجمتها".
وفي تصريح آخر، اتهم مصدر مقرب من بيت جولي بأنها قامت بـ"هجمات أحادية الجانب على مدار السنوات الثماني الماضية"، متحدثًا عن "تشويه للحقائق" الذي أدى إلى أضرار كبيرة للأشخاص المحيطين بالعائلة.
معركة
قانونية جديدة
على الرغم من انتهاء الطلاق، ما زال الطرفان يتنازعان قانونيًا حول ملكية شاتو ميرافال، وهو مصنع نبيذ فرنسي سبق أن امتلكاه معًا.
ورفع بيت دعوى قضائية ضد جولي عام 2021 بدعوى أنها خالفت اتفاقًا بينهما عندما باعت نصيبها في المصنع مقابل 67 مليون دولار.
وتسعى أنجلينا جولي في المرحلة المقبلة للتركيز على أسرتها والبحث عن
سلام
داخلي بعيدًا عن النزاعات القضائية، فيما يبدو أن الصراع بين الطرفين قد يمتد إلى ساحات أخرى.
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