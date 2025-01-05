شقيقة أحمد مكي تكشف حقيقة خلافاتهما

ذلك الأمر الذي دفع للاعتقاد أن هناك أزمة وخلاف بين الثنائي، يدفعهما إلى عدم معا في الأعمال الفنية، خاصة أن إيناس لسنوات طويلة لا تشارك في أي عمل جديد.لكن الفنانة المصرية تحدثت في لقاء تلفزيوني عن طبيعة العلاقة بينها وبين شقيقها، مؤكدة أن "كل ما يقال حول وجود خلافات بينهما لا يتعدى كونه شائعات".ووصفت شقيقها بأنه "سندها في الحياة، ولكن الأمر داخل العائلة يتجاوز مبدأ الوساطة، حيث لا يتوسط أحد لآخر في أي أمر، وهو ما يفسر عدم تعاونها مع شقيقها في أعماله الفنية".وكشفت إيناس مكي التي شاركت في العديد من الأفلام السينمائية، من بينها فيلم "الحاسة السابعة" الذي تولى تأليفه وإخراجه شقيقها أحمد مكي، كما تواجدت في أفلام أخرى من بينها "هاللو أمريكا" مع إمام، أن شقيقها غير مجبر على منحها الفرصة قائلة "مش مجبر يشغلني".لكنها شددت على كون شقيقها يستشيرها دائما في الأغاني الجديدة التي يقدمها، ويرسلها إليها قبل أي أحد من أجل الاستماع لها، والتعليق عليها لمعرفة رد فعلها.وخلال اللقاء تحدثت إيناس مكي عن كونها مظلومة فنيا، ولديها قدرات لم تستغل لسنوات، لكنها لا تستطيع السعي من أجل إيجاد الفرص الفنية، وتنتظر اختيارها من قبل المنتجين والمخرجين، لكنها لا تسعى للحصول على الأمر.