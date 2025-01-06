محمد إمام يشوق جمهوره لفيلم "شمس الزناتي" بصورة من الكواليس

وشوق محمد إمام، الجمهور لفيلم "شمس الزناتي - البداية" والمقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، عبر نشر صورة من كواليس العمل بحسابه الخاص بموقع .وظهر محمد إمام في الصورة، مرتدياً نفس ملابس والده في فيلم "شمس الزناتي"، وعلق عليها قائلاً: "بتعرف تعد لحد كام".يذكر أن فيلم "شمس الزناتي" عُرض عام 1991، وهو مقتبس من الفيلم الأمريكي "السبعة الرائعون"، الذي عرض في 1960، والمقتبس بدوره من الفيلم الياباني "الساموراي السبعة"، الذي عرض في 1954.وتدور أحداث فيلم "شمس الزناتي"، أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث تعرضت واحة نائية في الصحراء لهجوم مُسلحين بقيادة المارشال برعي وسرقت خيراتها، فيسافر عثمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة، ويستعين بشمس الزناتي الذي يحب حنة القادمة من الواحة نفسها، ويستعين بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.ومن المُقرر أن يتناول العمل الجديد، الحقبة الزمنية التي تسبق تلك التي قدمها إمام برفقة نخبة من النجوم، في مقدمتهم محمود حميدة، وسوسن بدر، ومحمود الجندي، وأحمد ماهر، ومصطفى متولي، وإبراهيم نصر، ورشدي المهدي، وعلي عبدالرحيم، ونهى العمروسي، وسعيد طرابيك.