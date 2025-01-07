انتقادات لمي فاروق وزوجها يعلق

نيوز – فني

تعرضت المطربة المصرية مي فاروق لحملة انتقادات كبيرة، بعد احتفالها بزواجها من زميلها الفنان محمد العمروسي، الأمر الذي أغضب الثنائي بشدة.

وعبر العمروسي عن غضبه من الانتقادات التي وجهت إلى زوجته، بسبب حديث عن احتفالها بزفافها في هذا العمر، رغم تواجد طفلين معها.

ذلك الأمر الذي رد عليه العمروسي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما كتب قائلا "فعلا الفاضي يعمل قاضي.. مجتمع بقا مريض لدرجة تخوف.. بس ده مش جديد.. عشان كده هنقول.. الذئاب تعوي والقافلة تسير.. مع احترامي للذئاب والله".

تلك الكلمات التي تلقى عليها العمروسي مئات التعليقات، بعضها جاء من زملائه في الوسط الفني، حيث طالبوه بعدم الالتفات إلى مثل هذه الأمور والتعليقات السلبية، وطلبوا منه الشعور بالسعادة مع زوجته، دون أن بالا لمثل هذه التعليقات.

وشهدت تلك الأزمة تفاعلا كبيرا من الوسط الفني، حيث ساند الجميع محمد العمروسي وزوجته مي فاروق، وشددوا على حقهما في الشعور بالسعادة دون التركيز على أية أمور سلبية.

ومن بين الداعمين، كانت الفنانة المصرية شهيرة التي دونت رسالة دعم مطولة من أجل المباركة للثنائي، وانتقاد كل ما قيل بحقهما خلال الساعات الأخيرة.