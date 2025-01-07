ما حقيقة إحالة المخرج المصري محمد سامي للجنايات؟

وكانت البداية، عندما أحضر المخرج سيارته لتركيب "فاميه" على زجاجها، وحينما جاء لتسلمها، ظن أن العاملين أحدثوا تلفيات بالسيارة، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهم.وقال محامي المخرج محمد سامي، سعيد، أن "نيابة زايد أحالت مدير مركز صيانة إلى الجنح لاتهامه بسب وقذف "سامي"، وإتلاف سيارته كما تم تحديد جلسة 18 كانون الثاني؛ لنظر أولى جلسات المحاكمة".كما أحالت النيابة في وقت سابق القضية التي شهدت حالة من الجدل برمتها إلى الجنح، باتهامات متنوعة لطرفي الخلاف، ومن المقرر أن تنظر أولى الجلسات 18 كانون الثاني المقبل.ونفي محامي المخرج محمد ما تم تداوله من إحالة القضية إلى الجنايات، مطالبًا بتحري الدقة فيما يتم تناوله، خاصة أن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة لطرفي المشاجرة، تقع تحت مظلة محاكم الجنح.