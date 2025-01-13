لماذا تصدرت طروب تريند جوجل؟

نيوز – فني

لاق اسم الفنانة طروب، تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومواقع السوشيال ميديا، مرورًا بموقع البحث الالكتروني الأكثر شهرة جوجل، وذلك بعد الحديث عن ظهورها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم.

وتحدث الجمهور ومستخدمي منصات السوشيال ميديا، عن المطربة طروب، مطربة الستينيات، خاصةً بعد ظهورها المفاجئ مع الإعلامية مني الشاذلي.

ومن المقرر أن تحل نجمة الستينيات الفنانة طروب ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، فى ظهور نادر، في حلقة الخميس المقبل من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON"، للحديث.

ومن المقرر أن تظهر المطربة طروب للحديث عن أعمالها سينمائية وأغاني ما زالت محفورة في الأذهان، ذكرياتها مع عمالقة الفن في فترة الستينات، وتكشف لأول مرة تفاصيل رفضها الزواج من الأطرش، وسر غضب الأطرش من رفضها والقطيعة التي استمرت بينهما لسنوات قبل أن تحدث مصالحة بينهما ويلحن لها من جديد بعض أغانيها.

وتحدثت طروب صاحبة أغنية (يا ستي يا ختيارة) التي غنت ما يقرب 100 أغنية وشاركت في 30 فيلم سينمائي طوال مسيرتها الفنية عن كواليس حفلاتها التي كانت ترفع دائما شعار "كامل العدد" في مصر وعدد من الدول العربية.

وأكدت انها تستقر في مصر، حتى بعد قرار اعتزالها.

من هي المطربة طروب؟

طروب هي من مواليد 1 حزيران 1937، وهي مغنية لبنانية من أصل شركسي، وهي تحمل الجنسية الأردنية اشتهرت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي كممثلة سينمائية ومغنية، اسمها الحقيقي أمل إسماعيل جركس، وتزوجت لفترة من المطرب اللبناني محمد جمال وكوّنت معه ثنائيا فنيا، ارتدت الحجاب واعتزلت الفن عام 1994 لسبب روحاني ديني.

وعرفت طروب شهرتها خاصة بفضل الثنائي الغنائي والتمثيلي الذي كوّنته مع زوجها الفنان محمد جمال (اسمه الحقيقي جمال الدين محمد تفاحة)، حيث كانا يعرفان بـ “جمال الطروب”، وكانت أول أغنية لهما «قول كمان»، أما أول عمل سينمائي فكان «الأرملة الطروب» عام 1963.

وتواصلت نجاحاتهما السينمائية لمدة 15 سنة قبل أن ينفصلا بسبب غيرة محمد الشديدة عليها لتكون لها من بعده عدة قصص حب وعلاقات ومنها بممثل لبناني يدعى فواز حركة وبمهندس معماري مصري والموسيقار الراحل الأطرش الذي رفضت الزواج به، والنجم العالمي عمر الشريف والممثل الهندي سونيل ضاض وحتى قيل أنها رفضت الزواج من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.