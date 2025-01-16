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تطورات حالة سيف علي خان.. السكين اخترق عموده الفقري
فن وثقافة
2025-01-16 | 10:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,458 مشاهدة
تعرض النجم
الهندي
سيف علي
خان لحادثة طعن خطيرة أثناء تصديه لمحاولة سرقة في منزله بمنطقة باندرا في مومباي.
ووفقًا للأطباء في مستشفى ليلافاتي، كان سكين بطول 2.5 بوصة مغروزًا في عموده الفقري، مما تسبب في تسرب السائل النخاعي.
وصرّح الدكتور نيتين دانغ،
جراح
الأعصاب في المستشفى، أن سيف أصيب بجروح بالغة في الحبل الشوكي الصدري، مما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لإزالة السكين وإصلاح الأضرار الناتجة عن الحادث.
كما عانى النجم من جرحين عميقين آخرين، أحدهما في يده اليسرى والآخر في رقبته، تمت معالجتهما على يد فريق الجراحة التجميلية.
وبعد الجراحة، نُقل سيف إلى وحدة العناية المركزة (ICU)، حيث يظل تحت المراقبة الدقيقة. وأكد الدكتور نيراج أوتاماني، المدير التنفيذي للمستشفى، أن حالته مستقرة حاليًا، وسيتم تقييم الوضع بشكل أكبر في اليوم التالي.
وأصدر فريق سيف بيانًا رسميًا طمأن فيه جمهوره على استقرار حالته وخروجه من دائرة الخطر. وأعربت العائلة عن امتنانها للفريق الطبي، قائلة: "نشكر الدكتور نيراج أوتاماني، الدكتور نيتين دانغ، والدكتورة لينا جاين، وفريق مستشفى ليلافاتي على جهودهم الكبيرة. كما نشكر جميع المعجبين الذين أبدوا دعمهم ودعواتهم خلال هذه الفترة الصعبة".
وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الخميس 16 يناير/كانون الثاني، عندما اقتحم لص منزل
سيف علي
خان وهاجم أحد العاملين المنزليين.
واستيقظ سيف على صوت الضجيج، وتوجه للدفاع عن العامل، ليواجه المهاجم بشجاعة. أصيب النجم بست طعنات، اثنتان منها كانتا خطيرتين بسبب قربهما من العمود الفقري.
بدأت شرطة مومباي تحقيقًا شاملاً، حيث فحصت لقطات كاميرات المراقبة واحتجزت ثلاثة مشتبه بهم قيد الاستجواب.
وأكدت مديرة أعمال سيف أن القضية قيد التحقيق، داعية الجميع للتحلي بالصبر حتى الكشف عن مزيد من التفاصيل.
لقي الحادثة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المعجبون عن قلقهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل للنجم، الذي يُعرف بشجاعته وتفانيه في حماية أسرته.
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