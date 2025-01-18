المنفذ لازال طليقاً.. تطورات غريبة بقضية طعن سيف علي خان

وأوضحت الشرطة أن المنطقة السكنية التي يعيش فيها خان لا تحتوي على داخلية أو خارجية، مما يصعّب عملية تتبع الجاني أو تحديد مسار هروبه. وأثار هذا الكشف جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام، حيث يُعتبر غياب أدلة المراقبة عائقًا كبيرًا أمام حل القضية.وأشار الشرطة ديكسيت جيدام إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم لم يُعثر عليه بعد، وأن التحقيق يعتمد حاليًا على شهادة مساعدة النجم التي أدلت بتفاصيل الحادثة. وأضاف: "تشاجر الممثل مع المهاجم، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. التحقيق مستمر لكشف ملابسات القضية".وفي محاولة لتعقب الجاني، استخرجت شرطة مومباي لقطات جديدة من المراقبة الموجودة في محيط حي باندرا الراقي، حيث يقيم خان.وتشير التقارير إلى أن الجاني ربما كان يهدف إلى السرقة. تظهر اللقطات رجلاً يدخل العقار خلسة، مرتديًا قميصًا وجينزًا، ويخفي وجهه بقطعة قماش. المثير للدهشة أنه مرّ أمام الكاميرات دون ارتداء قناع كامل، ما قد يوفر طرف خيط في التحقيقات.من جانبها، أصدرت كارينا كابور، زوجة النجم، بيانًا رسميًا أكدت فيه أن حالة زوجها مستقرة، مضيفة: "تعرض سيف لإصابة في ذراعه أثناء الحادث، وهو الآن يخضع لعملية جراحية في مستشفى "ليلفاتي". أشكر الجميع على دعمهم واهتمامهم".ولا تزال الشرطة تعمل على كشف ملابسات الحادثة، وسط ترقب كبير من الجمهور والإعلام.