القيصر يشارك بحفل "جوي أووردز" في السعودية

شارك الفنان الكبير بحفل جوي أووردز الذي اقيم في .

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واجتمع مشاهير الوطن والعالم في الرياض، حيث تم تنظيم حفل "جوي أووردز" الذي يعد جزءًا من فعاليات موسم .