بينهم الربيعي والعراقي.. الفن والصحافة العراقية يشاركان في جوي أورد 2025 (صور)

نيوز – فني

شارك نخبة من الفنانين والإعلاميين العراقيين، في مهرجان جوي أورد ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وشارك كلا من الفنان حاتم والفنانة والإعلامية هند نزار والفنان ذو الفقار خضر إضافة الى الإعلامي مصطفى الربيعي. وتعد جوائز جوي أوردز (Joy Awards) من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في منطقة الأوسط، حيث تنظم سنويًا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية .

