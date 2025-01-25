"بسبب قبلة".. استدعاء أنغام وعبد المجيد عبدالله من الامن السعودي(فيديو)

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن المعنيين، هما المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، والمطربة المصرية الشهيرة "أنغام".وجاء الاستدعاء بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبد المجيد عبد الله بتقبيله "أنغام" بطريقة استهجنها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وخلال حضورهما حفل "جوي أوارد"، قام عبد المجيد عبد الله بتقبيل "أنغام" بشكل مطول، وهو ما دفع الممثل الشهير حسين فهمي إلى التهكم عليه، قائلا: "خلاص بوستين كفاية.. عايز يكمل".ولم يصدر عن عبد المجيد عبد الله أو أنغام أي تعليق على ما أعلنه الأمن العام السعودي.