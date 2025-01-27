أصالة وطارق العريان بصدارة محرك البحث.. ما السبب؟

وعقب انفصال وأصالة، ارتبط المخرج بنيكول سعفان، وظهر العريان مع في العديد من الحفلات.ووصف المخرج طارق العريان، زوجته سعفان بأنها مصدر السعادة والنجاح في حياته، وكان لها تأثير إيجابي في حياته الشخصية والمهنية.وكشف العريان، خلال تصريحات صحفية، عن أن زوجته مهتمة بعالم التمثيل، وعن مشروعها في المستقبل الذي يركز على القهوة سريعة الذوبان، وأنها تميل إلى المشاريع العملية التي تحقق لها استقلالية بعيدًا عن المجال الفني، مما دفع البعض للاعتقاد بأن هذه التصريحات اسقاط على الفنانة زوجته السابقة.