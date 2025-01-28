صراع شيرين عبد الوهاب وروتانا يعود للواجهة من جديد

وأوضح قنطوش في بيان صحفي أن جهات التحقيق قررت، بناءً على طلب وكيل شيرين، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة في القضية وإلغاء رقم الجنحة وحفظها إداريًا.من ناحية أخرى، أحيت شيرين عبدالوهاب حفلًا ناجحًا بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، حيث ظهرت بفستان وردي مكشوف الكتفين.وقدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها الرومانسية الشهيرة، بمرافقة المايسترو مدحت خميس، من بينها: "اللي يقابل حبيبي"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي"، وأغنية "عيون القلب" للفنانة الصغيرة. كما أدت ميدلي من أغانيها، لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي بإعادتها.ووجهت شيرين رسالة شكر وامتنان لجمهورها، قائلة: "عايزة أرحب بكل الحاضرين، شكرًا على حضوركم وحبكم واستقبالكم في أي مكان، سواء في الوطن أو خارجه. أنا ممتنة جدًا ليكم، ومن غيركم كنت ميتة. بحبكم جدًا".ويعد الحفل الظهور الأول لشيرين بعد فوزها بأربع جوائز في مهرجان بيلبورد عربية، ودخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية.