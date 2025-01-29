"أنا روح شهاب".. دانييلا رحمة تكشف تفاصيل مسلسلها الرمضاني

‎ونشرت صورة في حسابها عبر "إنستغرام" كشفت فيها عن الشخصية التي تؤدّيها، مرفقة إياها بتعليق: "أنا روح شهاب… لو ما العتمة ما كنت شفت حقيقتي".وكشف أبطال مسلسل "نَفَس" عن تفاصيل الشخصيات التي سيؤدونها ضمن أحداث المسلسل الرمضانيونشر الممثل عابد فهد ايضا صورتين لشخصية "أنسي الرمال"، وكتب: "العرض لن يتوقف، المسرح سيبقى لآخر نفس بصدري".وشوّق جمهوره: "ثبتوا أرجلكم بالخشبة وتنفسوا، تنفسوا مع أنسي الرمال".أما الممثل فتحدث عن غيث السبع، وكتب: "عدت من العتمة التي دفنوني فيها، وهذه الأيام غير تلك الأيام".وتابع: "الحساب كبر، وكثر الذين يجب أن يدفعوا الثمن.‎يُذكر أنّ العمل الرمضاني من كتابة السعيد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج "الصبّاح إخوان"، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تهمّ المجتمع العربي.