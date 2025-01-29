لـ3 سنوات.. حبس الفنانة المصرية منى فاروق

وجاء في أمر الإحالة، أنها "في غضون تشرين الاول 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة زينب، اعتدت المتهمة على المبادئ والقيم الأسرية في المصري".وظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن طريق المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية، مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية، لواقعة نسبت إليها سلفا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.