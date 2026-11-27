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هل قتل نجل أحمد زكي؟
فن وثقافة
2026-11-27 | 20:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية
نيوز- فني
كشف بلال عبدالغني، محامي شقيق الفنان الراحل
هيثم أحمد زكي
، تفاصيل جديدة بشأن واقعة وفاة الفنان.
وأوضح المحامي أن "خزانته عُثر عليها مفتوحة بالقوة، دون التوصل إلى هوية الشخص الذي قام بفتحها".
حقيقة وجود شبهة جنائية في وفاة
هيثم أحمد زكي
وقال عبدالغني، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الخزانة لم يكن بداخلها سوى جنيه ورقي واحد"، مؤكدًا "عدم وجود شبهة جنائية في وفاة هيثم
أحمد زكي
".
كما نفى صحة ما تردد بشأن وفاته نتيجة التسمم.
وصية أحمد زكي لنجله: "ابحث عن ذاتك"
وفي سياق آخر، سبق أن كشف هيثم أحمد زكي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي
عمرو الليثي
، عن أبرز نصيحة كان يرددها والده الفنان أحمد زكي، وهي: "ابحث عن ذاتك".
وأوضح هيثم أن "والده كان حريصًا على ألا يصبح مجرد نسخة منه، رغم التشابه بينهما في الملامح وبعض الصفات، وكان يشجعه على تكوين شخصيته المستقلة وشق طريقه الخاص في عالم الفن".
مشوار هيثم أحمد زكي الفني
وبدأ هيثم أحمد زكي
مشواره
الفني عام 2006 من خلال فيلم "حليم"، إذ استكمل الدور الذي لم يتمكن والده من تصويره قبل رحيله، ليواجه منذ بدايته مقارنات مع أحد أبرز نجوم السينما المصرية.
ورغم صعوبة حمل اسم والده، شارك هيثم في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، من بينها "البلياتشو" و"
كف القمر
" و"السبع وصايا" و"الكنز"، ساعيًا إلى إثبات موهبته وتقديم شخصيات متنوعة تحمل بصمته الخاصة.
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