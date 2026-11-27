وشمل قرار الإخلاء المشروط بمنع السفر 9 أشخاص من أصل الموقوفين، أبرزهم الممثل والمغني أوزجان دينيز، والممثلتان بورجو أوزبيرك ودينيز تشاكير، إلى جانب الإعلامي ومقدم البرامج مراد ، والممثل ومقدم البرامج مراد باش ، وصانعة المحتوى دينيز سوزين.ونفى النجوم الثلاثة، خلال مثولهم أمام في قصر العدل بمنطقة جاغلايان، أي صلة لهم بتعاطي المواد المخدرة أو بالاتهامات الموجهة إليهم. وكانت السلطات قد أخضعتهم لفحوصات طبية وأخذت عينات دم وشعر في قبل عرضهم على النيابة.وأمرت المحكمة بحبس المغنية جيلان احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة "غسل الأموال المتأتية من جرائم"، فيما أعيد 14 مشتبها به آخرون إلى بعد تمديد فترة احتجازهم لاستكمال التحقيقات، كما أُلقي القبض لاحقا على الموسيقى والمنتج يتر.وتعد هذه التحركات أحدث موجة في سلسلة تحقيقات يقودها "مكتب التحقيق في جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية" التابع للنيابة العامة في إسطنبول منذ صيف 2026.وبحسب تقارير صحيفة زمان التركية، أصدرت النيابة أوامر ضبط وإحضار بحق 35 شخصا من الوسط الفني والإعلامي وعالم الأعمال، أوقف 25 منهم حتى الآن، استنادا إلى إفادات شهود سريين ونتائج فحص الهواتف المحمولة والبيانات الرقمية المضبوطة.