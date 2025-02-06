السومرية تستطلع آراء الفنانين العرب بمهرجان نينوى السينمائي الدولي (فيديو)

وادناه حديث الفنان السوري زهير والفنانة السورية أمانة والي والفنان صيام للسومرية حول طبيعة زيارتهم الى والموصل ورأيهم بمهرجان السينمائي الدولي:وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، وبحضور محافظ عبد القادر الدخيل، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ومدراء وشخصيات أكاديمية، انطلقت فعاليات مهرجان السينمائي الدولي على مسرح جامعة أمس الاربعاء، الذي سيستمر لمدة 3 أيام، للفترة من 5 لغاية 7 من هذا الشهر، متضمناً فعاليات سينمائية عدة، وعروضًا للأفلام المشاركة، وعروض أوبرا.وقد شهد اليوم الأول كلمات ترحيب بالضيوف، وعرض باليه، وعرض فيلم "تذكرة قتل" للمخرج ليث عسكر، وقد بلغ عدد الأفلام التي قُدِّمت للمشاركة 398 فيلمًا سينمائيًا من مختلف دول العالم، وبحضور نخبة فنية عربية وعراقية".بدوره، ثمَّن مدير عام دائرة السينما والمسرح، نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، "دعم رئيس الوزراء للمهرجان واهتمامه بإعادة الحياة لروح من خلال الفعاليات التي قُدِّمت سابقًا، واليوم بمشاركة أكثر من 15 دولة، حيث تم تقديم 385 فيلمًا للمشاركة، وتمت فحصها من قبل لجنة متخصصة شكلتها نقابة الفنانين العراقيين".