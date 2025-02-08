بعد حذف أغنيتها 60 دقيقة حياة.. أول رد من أصالة

وبالتزامن مع تهديد طليقها طارق العريان بحذف اغنياتها عن يوتيوب، كتبت اصالة في تغريدتها: "الأمانة لا تتجزأ والأمين لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولا يستغلّ ولا يظلم والعكس صحيح"، وعلى الرغم من أنها لم تذكر العريان بشكل مباشر إلا أن الجمهور تفاعل بشكل واسع وأعربوا عن تضامنهم ومساندتهم لها.وكانت أغنية المحذوفة قد حققت أكثر من 200 مليون مرّة استماع، وهو ما دفع العريان الى توضيح في بيان رسمي، وكشف أنه حاول حل النزاعات الفنية بينه وبين طليقته بشكل ودي على مدار خمس سنوات، لكنّه فشل.وأضاف أنه اضطر إلى إلى الإجراءات القانونية لحماية حقوقه، مشيراً إلى أنه لن يتنازل عن حقوقه رغم الهجوم الكبير الذي تعرض له من جمهور أصالة، كما إنّه أرسل إلى إدارة جميع الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته في الأغنية، ما أسفر عن حذفها.