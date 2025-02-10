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شقيق اصالة يتدخل في ازمتها مع طليقها طارق العريان.. سنحلها ودياً
فن وثقافة
2025-02-10 | 10:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
627 مشاهدة
شهدت أزمة الفنانة السورية
أصالة
نصري وطليقها المخرج طارق العريان تطورًا جديدًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حذف أغنيتها الشهيرة "60 دقيقة حياة" من منصة "يوتيوب"، حيث دخل شقيقها أنس نصري على خط الأزمة في محاولة لحل الخلاف.
وعلّق أنس نصري على حذف أغاني شقيقته قائلًا: "الأمر مرتبط بتراكمات وأزمات متتالية، واستغلال هذه الثغرة كان السبيل الوحيد لحل الخلافات. في النهاية، هو لا يريد هذه الأغاني".
وأضاف: "هذه الأغاني ستبقى في قلوب وأذهان الناس حتى لو تم حذفها من المنصة. عملنا في النهاية من أجل أولادنا، وهناك أبناء مشتركين بين الطرفين، وأنا متفائل بأننا لن نصل إلى مرحلة
اللجوء
إلى القضاء، بل سنتمكن من حل المسألة وديًا، لأن ما يجمعنا أكبر من هذه الخلافات".
وأشار أنس إلى أن مفاوضات لحل الأزمة وديًا جرت على مدار السنوات الماضية، لكنها لم تكن جادة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سريع، خاصةً أن
الطرف
الآخر بدأ في اتخاذ خطوات فعلية لحسم الأمور.
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