شقيق اصالة يتدخل في ازمتها مع طليقها طارق العريان.. سنحلها ودياً

وعلّق أنس نصري على حذف أغاني شقيقته قائلًا: "الأمر مرتبط بتراكمات وأزمات متتالية، واستغلال هذه الثغرة كان السبيل الوحيد لحل الخلافات. في النهاية، هو لا يريد هذه الأغاني".وأضاف: "هذه الأغاني ستبقى في قلوب وأذهان الناس حتى لو تم حذفها من المنصة. عملنا في النهاية من أجل أولادنا، وهناك أبناء مشتركين بين الطرفين، وأنا متفائل بأننا لن نصل إلى مرحلة إلى القضاء، بل سنتمكن من حل المسألة وديًا، لأن ما يجمعنا أكبر من هذه الخلافات".وأشار أنس إلى أن مفاوضات لحل الأزمة وديًا جرت على مدار السنوات الماضية، لكنها لم تكن جادة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سريع، خاصةً أن الآخر بدأ في اتخاذ خطوات فعلية لحسم الأمور.