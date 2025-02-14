بعد ساعات على اطلاقها.. تفاعل كبير لاغنية القيصر "عيد الحب"

نيوز – فني

اهدى الفنان الكبير الساهر، جمهوره أغنيته الجديدة باسم "عيد الحب"، بمناسبة عيد الحب الذي يصادف في الـ14 من شباط سنويا.

ونشر الساهر، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، تدوينةً قال فيها: "يسعدني أن أقدّم لكم أغنيتي الجديدة عيد الحب في يوم عيد الحب. كونوا أول من يسمعها".

وكان قد روّج للأغنية قبل يومين، إذ شارك مقطعًا موسيقيًا منها عبر حسابه على "إنستغرام"، أرفقه بتعليقٍ قال فيه: انتظروا منّي هديّة في عيد الحب، المناسبة الأحب إلى قلبي، ترقّبوها يوم الجمعة 14 شباط".

ولاقت هذه الأغنية تفاعلاً كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشاروا إلى أنها اغنية تتوافق وأجواء عيد الحب ومميزة بكلماتها وألحانها.