بعد أزمة فجر السعيد.. الإعلامية الكويتية مي العيدان توجه رسالة الى العراق

شكرا جمهورية و العراقيه وشكرا رئيس محمد شياع السوداني وشكرا لسعادة السفير منهل الصافي شكرا على التسامح والشهامه ليس غريبا فطالما كان حكومة وشعبا بكل طوائفه مثالا لطيبة القلب والرقي والشهامه منقطعة النظير@mohamedshia… pic.twitter.com/nIv4T8fBAN — مي العيدان (@mayal3eidan) February 13, 2025

وذكرت العيدان في تغريدة تابعتها نيوز، "شكرا جمهورية والحكومة العراقية ... شكرا على التسامح والشهامة ليس غريباً، فطالما كان حكومة وشعباً بكل طوائفه مثالا لطيبة القلب والرقي والشهامه منقطعة النظير".وأعلنت السفارة العراقية في الكويت، في بيان لها، إن قرار سحب الدعوى جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مؤكدة "حرص على الحفاظ على أعلى مستويات العلاقات القوية والشفافة مع الكويت، أميراً وحكومةً وشعباً، وتعزيز التعاون مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الإعلامية والثقافية".