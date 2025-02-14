بعد أزمة فجر السعيد.. الإعلامية الكويتية مي العيدان توجه رسالة الى العراق

شكرا جمهورية العراق و الحكومه العراقيه وشكرا السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وشكرا لسعادة السفير السيد منهل الصافي شكرا على التسامح والشهامه ليس غريبا فطالما كان العراق حكومة وشعبا بكل طوائفه مثالا لطيبة القلب والرقي والشهامه منقطعة النظير@mohamedshia… pic.twitter.com/nIv4T8fBAN
— مي العيدان (@mayal3eidan) February 13, 2025
شكرا جمهورية العراق و الحكومه العراقيه وشكرا السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وشكرا لسعادة السفير السيد منهل الصافي شكرا على التسامح والشهامه ليس غريبا فطالما كان العراق حكومة وشعبا بكل طوائفه مثالا لطيبة القلب والرقي والشهامه منقطعة النظير@mohamedshia… pic.twitter.com/nIv4T8fBAN