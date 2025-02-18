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تامر حسني يرد على طليقته "بسمة بوسيل" بطريقته.. ماذا فعل؟

فن وثقافة

2025-02-18 | 09:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تامر حسني يرد على طليقته &quot;بسمة بوسيل&quot; بطريقته.. ماذا فعل؟
638 مشاهدة

لن تمر تصريحات الفنانة المغربية بسمة بوسيل بسهولة على النجم المصري تامر حسني، الذي لا يزال إلى الآن يلتزم الصمت ويحافظ على هدوئه ويتجاهل الردّ المباشر عما كشفته من معاناتها النفسية والعاطفية خلال فترة زواجهما.

وفي أول ردّ على تصريحات بسمة التي تمنت فيها الارتباط بشاب ملتزم دينياً ويكون مسلماً حقيقياً، حسب قولها، شارك النجم المصري مع متابعي طليقته تجهيزاته الخاصة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وظهر في الصور مع مصمّمة ديكور تنفّذ ركناً خاصاً في فيلا تامر للصلاة وقراءة القرآن، لينفي بطريقة غير مباشرة اتهام طليقته له بأنه غير ملتزم بالصلاة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور بكثافة، وظهر فيها تامر في غاية السعادة وهو يستعرض الزينة والتجهيزات الخاصة في منزله قبل أيام من شهر رمضان، وسط تفاعل كبير من جمهوره الذي أشاد بخطوته الجميلة التي تشجّع محبيه على الصلاة وقراءة القرآن.

وكانت بسمة بوسيل قالت في لقاء سابق إنها قد ترتبط مجدّداً ولكن بشرط أن يكون الشاب ملتزما دينياً ويواظب على الصلاة، وليس بالكلام فقط، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين الذي انتقدوا كلامها، مؤكدين أن تامر يهتم بالأمور الدينية ويقدّم الكثير من المساعدات من دون الإعلان عنها.


وفي عام 2023، نشرت بوسيل مجموعة من الصور على حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام" وثّقت من خلالها زيارتها لبيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة مع تامر حسني.

ظهر الثنائي داخل الحرم المكي الشريف تزامناً مع بداية العام الميلادي الجديد 2023، وعلقت بسمة على الصور بالقول: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك".


وعلقت على أحد الفيديوهات قائلة: "لا يمكنني أن أسأل عن بداية أفضل".
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