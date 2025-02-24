رامز جلال يستعين بـ نوال الزغبي في برنامجه الجديد.. ما القصة؟

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن رامز قرر الاستعانة بالفنانة الزغبي لتكون شريكته في تنفيذ المقلب، حيث ستتولى إقناع الضيوف بأنهم يشاركون في تحكيم لاكتشاف المواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم في موقف لم يكن في الحسبان.وانتشرت في الأيام الأخيرة ملصقات دعائية للبرنامج، ظهر فيها رامز وهو يستقل صاروخًا فضائيًا، ما أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة المقلب.كما تم تداول صورة لرامز بمكياج مستوحى من عالم الكائنات الفضائية، مما عزز الشائعات حول ارتباط فكرة البرنامج بعالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة، خاصة مع اختيار اسم "إيلون" في العنوان، الذي قد يشير إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.ورغم تداول بعض المعلومات عن البرنامج، لم يتم تأكيد التفاصيل رسميًا حتى الآن، إلا أن مصادر مقربة أكدت وقوع عدد من النجوم ضحايا للمقلب، ومن بينهم محمد هنيدي، فيفي عبده، حسن الرداد، أحمد العوضي وغيرهم، ما يعزز من حماس الجمهور لمتابعة حلقاته عند عرضها في شهر رمضان القادم.