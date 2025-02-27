"سوشل رمضان" على السومرية... مواكبة لأبرز الأحداث والأخبار في الشهر الفضيل

من خلال هذا البرنامج، سيتمكن المشاهدون من متابعة اللحظات الأكثر تأثيراً في العالم الرقمي، من أخبار وشائعات ومواقف، بالإضافة إلى الفعاليات التي تثير اهتمام الجمهور . كما سيعكس البرنامج تفاعلات المتابعين على منصات مثل تويتر، فيسبوك، وإنستغرام، ويقدم تحليلاً سريعاً للأحداث التي تجذب الأنظار وتتصدر الترند.ترقبونا!تقديم طيبة