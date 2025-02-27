"الله بالخير" يعود على السومرية في رمضان بعد أن نال "أفضل برنامج إنساني" لعام 2024!

بعد أن نال أفضل برنامج اجتماعي في العام 2024، يعود برنامج "الله بالخير" على خلال شهر رمضان ليفتح نافذة أمل جديدة، ويقدم لكم رؤية مغايرة للحياة، حيث تتنقل الإعلامية بلسم حسين حاملةً معها الخير والسعادة، لتزرع الطمأنينة في قلوبكم وتستمع إلى قصصكم وحكاياتكم.

كالعادة، قناة هي سباقة في تقديم الإنسانية خلال شهر رمضان من كل عام، إيماناً منها بأن هذا الشهر هو وقت العطاء والخير والتقوى، ووقت الاهتمام بمن هم في حاجة إلى لمسة حانية أو نظرة عطف.

برنامج "الله بالخير" من إنتاج قناة السومرية، تقدمه بلسم حسين التي ستجوب شوارع لتبحث عن المحتاجين والمشردين، محوّلةً أيامهم من الشقاء إلى حلمٍ يتحقق، وأمنياتهم إلى واقع ملموس.

من دون تفرقة الأساسية، ستفرح قلوب من يحتاجون المساعدة، وتمنحهم فرصة ليعيشوا يوماً مختلفاً، من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية، وحتى الحصول على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر.

في شهر الخير والبركة، سترتقي قناة برسالة العطاء، مختارةً أولئك الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة، لتضع الابتسامة على وجوههم والأمل في قلوبهم، دون أي مقابل. ترقبونا!



تقديم بلسم حسين