شيماء قاسم تجوب الأسواق الشعبية لنشر الفرح في برنامج "زار رمضان" على السومرية!

تجوب الجميلة شيماء الأسواق الشعبية والشوارع النابضة بالحياة، وتلتقي بالعراقيين أثناء تسوّقهم اليومي. لكن هذه المرة، التسوّق يحمل مفاجأة كبيرة!بمجرد أن المشارك الزار 🎲، قد تتحوّل لحظته العادية إلى لحظة لا تُنسى، حيث ينتظره ما لم يكن في الحسبان!"زار رمضان" ليس مجرد برنامج مسابقات، بل هو مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تسعى دائمًا لتكون جزءًا من حياة العراقيين، ناشرةً والدعم في كل بيت وزاوية.تابعونا خلال شهر رمضان، وانتظروا أجمل اللحظات والمفاجآت!