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شيماء قاسم تجوب الأسواق الشعبية لنشر الفرح في برنامج "زار رمضان" على السومرية!
فن وثقافة
في شهر الخير والعطاء، تأتيكم السومرية ببرنامج جديد يحمل بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مميزًا
2025-02-27 | 07:58
2025-02-27T07:58:39+00:00
Alsumaria Tv
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شيماء قاسم تجوب الأسواق الشعبية لنشر الفرح في برنامج "زار رمضان" على السومرية!
2,097 شوهد
في شهر الخير والعطاء، تأتيكم
السومرية
ببرنامج جديد يحمل بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مميزًا
تجوب الجميلة شيماء الأسواق الشعبية والشوارع النابضة بالحياة، وتلتقي بالعراقيين أثناء تسوّقهم اليومي. لكن هذه المرة، التسوّق يحمل مفاجأة كبيرة!
بمجرد أن
يلقي
المشارك الزار 🎲، قد تتحوّل لحظته العادية إلى لحظة لا تُنسى، حيث ينتظره ما لم يكن في الحسبان!
"زار رمضان" ليس مجرد برنامج مسابقات، بل هو مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تسعى
السومرية
دائمًا لتكون جزءًا من حياة العراقيين، ناشرةً
الفرح
والدعم في كل بيت وزاوية.
تابعونا خلال شهر رمضان، وانتظروا أجمل اللحظات والمفاجآت!
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