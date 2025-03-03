كاتب مسلسل "معاوية" يخرج عن صمته

نيوز – فني

تسبب المسلسل التلفزيوني عن معاوية بن أبي سفيان، في جدل كبير التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن عرضه في شهر رمضان على شبكة "إم بي سي" السعودية، بل ومطالبات بمنع عرضه.

ويتناول المسلسل "عهدا اختلف حوله المؤرخون، وامبراطورية امتدت من إلى الغرب، وحكما جمع بين الدهاء والقوة، وملحمة سياسية كتبت تاريخا لا ينسى، ويلخص شخصية معاوية، من كاتب للوحي إلى أول ملوك الإسلام"، وفق صناعه.

ويعرض مسلسل "معاوية" في موسم دراما رمضان 2025، بعد أن تأجل عرضه لمدة عامين، بسبب حساسية الحقبة التي يتناولها من التاريخ الإسلامي.

وشهد المسلسل عوائق عدة، منها اعتذار المخرج طارق العريان، عن عدم استكمال تصويره، وإسناد مهمة إخراجه إلى أحمد مدحت، فضلا عن إجراء تعديلات على نصه.

ويجسد شخصية "معاوية" في المسلسل، الممثل السوري لجين إسماعيل، فيما يلعب الممثل الأردني إياد نصار دور، علي بن أبي .

وأكد عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عضو هيئة كبار العلماء، أن "تجسيد شخصية معاوية بن أبي سفيان، الذي كان أحد كتاب الوحي، يعد أمرا مرفوض دينيا"، لافتًا إلى أن "الصحابة لا يجوز تجسيدهم بأي حال من الأحوال في الأعمال الدرامية".

وتابع في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن "الخلافات التاريخية حول الحكم والخلافة شأن إلهي لا يجب تحويله إلى عمل درامي يخضع للتفسيرات المتباينة"، متسائلًا عن الخطوة التالية للممثلين بعد هذا مسلسل "معاوية"، قائلا: "ماذا سيقدمون بعد ذلك؟ بالتأكيد تجسيد شخصيات وأعمال أخرى تخالف الشريعة الإسلامية".

كما أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، منع بث مسلسل "معاوية" ضمن قناة "إم بي سي العراق".

وقالت الهيئة إن "قرار المنع يستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004، النافذ، والتزاما بمسؤوليتها في تنظيم قطاع الإعلام وضمان انسجام المحتوى الإعلامي مع المعايير الوطنية والمهنية المعتمدة في العراق".

وأكدت أن "بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي ويؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان".

وأمام ذلك السجال الدائر، خرج كاتب مسلسل "معاوية"، المصري خالد صلاح، لتوضيح الهدف من إنتاج العمل الدرامي المثير للجدل.

وكتب في منشور عبر منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"): "حين بدأنا هذا المشروع مع "إم بي سي ستوديوز"، لم تكن غايتنا أن نصوغ حكاية تُضاف إلى سجل الروايات المتضاربة، ولم يكن قصدنا أن ننتصر لرؤية على أخرى، أردنا أن نقترب من معاوية، لا كخليفة نقش اسمه على دواوين الحكم، بل كإنسان وجد نفسه في قلب زلزال لا يهدأ، وأجبرته الحياة على أن يكون لاعبا رئيسيا في صراعات لم يخترها بنفسه، بل ألقتها الأقدار بين يديه".