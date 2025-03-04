دعوات لسحب الجنسية الكويتية منها.. أزمة روان بن حسين تتفاقم!

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "الفاشينيستا اساءت لدول بكلماتها وتصريحاتها عن منعها من السفر إلى دبي واتهامها للشرطة بابتزازها، مطالبين الجهة المسؤولة باتخاذ القرار اللازم وسحب الجنسية منها على اعتبار أنها تسيء دائماً لدول الخليج".وكانت روان قد أثارت الجدل باستغاثتها بحاكم دبي ومناشدته للسماح لها بالعودة إلى دبي التي تمتلك فيها 3 شركات و5 بيوت، متهمة الشرطة بابتزازها للحصول على مبلغ ضخم من المال، بحسب تصريحها. إضافة الى أنها انتقدت السفارة ووزارة الخارجية على اعتبار أنهما لم يدافعا عنها في ظل الظلم الذي تتعرض له رغم مطالباتها المتكررة لدعمها.بدورها، تجاهلت روان الانتقادات والحملة التي يشنها البعض عليها، وشاركت متابعيها بصورها الخاصة بشهر رمضان، واختارت عباءة ناعمة بألوان صيفية وحملت بيدها فانوس رمضان وأرفقت الصورة بتعليق عفوي كتبت فيه "رمضانكم مبارك يا روح روان، خواتي وحبيباتي وبناتي".