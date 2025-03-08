غضب في المجال الفني بسبب جورج وسوف

نيوز – فني

وجد الفنان حسن البلام نفسه في موقف يحتاج إلى اعتذار، بعد موجة الانتقادات التي طالته التواصل الاجتماعي بسبب مشهد قلد فيه النجم السوري جورج وسوف.

ففي مشهد من مسلسل "السيرك"، الذي يعرض خلال شهر رمضان 2025، قام البلام بتقليد أبو وديع بطريقة أثارت غضب الجمهور، حيث رأى الكثيرون في ذلك سخرية من الحالة الصحية التي يمر بها وسوف.

المثير للجدل كان محاكاة لمقابلة تلفزيونية أجراها وسوف مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قلد البلام طريقة حديث وسوف بشكل غير واضح، مما دفع المشاهدين إلى اعتبار ذلك استهزاء بمعاناة الفنان الكبير.

ولم يمر هذا مرور الكرام، بل أثار عاصفة من على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن السخرية من معاناة شخصية أمر يتجاوز حدود الفن والأخلاق.

وردا على هذه الانتقادات، نشر حسن البلام مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، أعرب فيه عن اعتذاره الصريح لجورج وسوف، حيث قال: "أعتذر منك وأبوس راسك يا أبو وديع، لم يكن هدفي السخرية، لكن الإنسان قد يخطئ دون قصد.. تلقيت ردود فعل مختلفة، البعض هاجمني والبعض ضحك، لكن أكثر ما أثر فيّ هو تعليق الإعلامي نيشان، الذي جعلني أعيد التفكير في الأمر".

وأضاف: "الاعتذار لفنان بحجم جورج وسوف لا يُنقص منّي شيئاً، بل هو احترام وتقدير له.. أنا آسف يا أبو وديع".

وفي تعليقه على الفيديو، كتب البلام: "اعتذار لأبو وديع.. الفنان إنسان يصيب ويخطئ.. ويمكن الخطأ إني قلّدتك في هذه الظروف الصحية.. لك كل التقدير والمحبة .. الاعتذار ليس انتقاص مني بل تقدير لشخصك وفنك".

وكان الإعلامي اللبناني نيشان من أبرز الأصوات التي انتقدت المشهد، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "السخرية من المرض ليست فنا، والتقليل من قامة بحجم جورج وسوف ليس جرأة، الاحترام هو ما يميز الفنان الحقيقي عن مدّعي الفن".

وانهالت ردود الفعل على منشور نيشان، حيث انقسمت آراء رواد منصة "إكس" بين موافق على كلام الإعلامي اللبناني وبين مخالف له.

ويضم مسلسل "السيرك" نخبة من نجوم الكوميديا مثل داوود حسين، خالد الفراج، فهد البناي، سعاد علي، عبدالعزيز النصار، ومحمد الرمضان.