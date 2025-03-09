تفاصيل جديدة حول لغز وفاة "سندريلا الشاشة العربية"

وقال الفنان المصري، في لقاء تلفزيوني، إنه كان على تواصل مع الراحلة قبل وفاتها بثلاثة أيام وتم الاتفاق بينهما على العمل معا في مشروع فني جديد، بعد عودتها للقاهرة من لندن.وأضاف أن الفنانة كانت سحبت جميع أموالها من لندن وقررت العودة إلى بعد تكريمها في مهرجان السينما، مؤكدا أنه اتصل بها بعد تكريمها وأكدت له على أنها ستعود إلى القاهرة، وطلبت منه أن يبحث لهما عن سيناريو جيد للعمل عليه معا.وعلّق قائلاً: "سعاد لو أرادت الانتحار لكانت اختارت طريقة أسهل".وكانت أثارت حادثة وفاتها جدلا لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية آنذاك، لذلك يعتقد الكثيرون، خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة.يشار إلى أن التقرير الطبي حول وفاة "سندريلا الشاشة العربية" التي سقطت من شرفة شقة في الطابق السادس بمبنى "ستوارت تاور" في لندن عام 2001، كان تأخر عن تشريح جثمانها بسبب الإجازة الأسبوعية للأطباء الشرعيين في لندن حينها.