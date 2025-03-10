في دبي.. سجن روان بن حسين ستة أشهر

وجاء الحكم بعد أن نفت النيابة العامة في دبي ادعاءات الفنانة والفاشينستا الكويتية حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي.وجاء في بيان اشره حساب "مكتب دبي للإعلام" على موقع "إكس": "رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي أن التحقيقات أظهرت أن المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى الجنايات في دبي للبت في القضية".وأكدت النيابة العامة في البيان أن "سيادة أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة".