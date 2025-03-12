حسام حبيب: لو شيرين عبد الوهاب صوت مصر أغير جنسيتي بكرة

نيوز – فني

أبدى الفنان حبيب عن رفضه لتلقيب النجمة بـ"صوت مصر".

وقال حبيب في تصريح صحفي ان "حفلة كانت بكم وبقت بكم لما دخلت حياتها؟ وانا ساعتها مكنتش بشتغل حفلات، أنا معملتش حفلة ولا أغنية، عشان أنا أديت أدامي كل حاجة، كانت هي قضيتي وهي طموحي، وجت لي في وقت كانت متكسرة فيه وطلبت هي إننا نتجوز، هو أنا كنت بحب يا جماعة".

وأضاف: "كان أجرها كم قبل 2018 وبقى أجرها كم؟ وكان عندها ألبومات ملكها ولا لأ، أنا كان لي دور ولو هي عايزة تنكره تنكره، لكن مافهمش الناس إنه كان مانعني، تقول للناس إيه تخنها؟ أنا مقدرش أقول، اقسم بالله لو مطلعتش تقول واقعة واقعة عن كل للي اتهمتني فيهم وبإثباتاتها، هحكي بتفاصيلها بشهودها بإثباتاتها بمحاضرها بكل حاجة".

واستكمل حبيب: "ولو دي صوت وبالسلوك ده، هغير جنسيتي بكرة".

وتابع: "الفضل لله أولًا وأخيرًا، لكن أنا كنت جزء من نجاحها وعودتها للساحة بقوة، حفلاتها زادت، وأجرها زاد، وده مش كلامي، دي أرقام وإثباتات، وأنا مش بندم على عملته، بس بيحصل ده مش عدل".