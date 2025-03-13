تفاصيل اعتقال قاتل الصحفي ليث بعد ملاحقته في البصرة

كشفت المركزية في الرصافة، مساء الخميس، تفاصيل اعتقال قاتل الصحفي ليث محمد رضا، مشيرا الى أنه سلم نفسه بعد تواجده في محافظة .

وقالت المحكمة في بيان، "تم القبض على قاتل الصحفي ليث بعد صدور امر اليوم بتوقيف المتهم حيث تم القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات الامنية لتنفيذ امر القبض، وتم ملاحقة الجاني، مما إضطره إلى تسليم نفسه بعد تواجده في محافظة البصرة".

‏وأضاف البيان "تم استلامه اصولياً من قبل مديرية استخبارات وتوقيفه وفقا لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات وسوف يتم إكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وكانت أعلنت، مساء الخميس، اعتقال قاتل الصحفي ليث في العاصمة .

وتعرض الصحفي ليث محمد رضا، يوم أمس الأربعاء، الى اطلاق نار خلال مشاجرة مع شخص كان يستقل سيارة مظللة في منطقة العرصات ببغداد.