بشأن احداث سوريا.. نور علي ترد على اتهامها بالكذب

وردّت الممثلة السورية على متهميها بالفبركة وبحذف الفيديوهات لأنها "كاذبة" من خلال تغريدة على موقع "اكس" كتبت فيها "لا ما حذفت الفيديوهات، وهني أصلا نزلوا على الستوريات . وأنا موجودة بكسب بسوريا عم صور"، نافية بذلك من يدعي بأنها متواجدة في .وتابعت رسالتها قائلة: "الكلام صفة المتكلم، وأنا مسؤولة عن كل كلمة قلتها والحمد لله محمية من الأمن العام بسوريا، هو معترف بالاعتداءات يلي صارت من قبل فصائل. ورئيس قال رح يتم محاسبة المتجاوزين".وكذلك نشرت عبر خاصية الستوريز على انستغرام صوراً من ومن كواليس التصوير، وارفقتها بتعليق كتبت فيه: "مو مهم يكذبوني، المهم انه صار في استجابة والامن العام عم يحاسب كل حدا بيمسكوا من يلي ارتكب جرائم بحق المدنيين. الله يهدي بال الناس".يذكر ان النجمة السورية تتواجد في حالياً لاستكمال تصوير مسلسل "البطل"، الذي تشارك في بطولته مع المجموعة من المجوم من بينهم بسام كوسا ومحمود نصر.