بعد عقد قرانها.. فستان رنا رئيس موضة 2025 في الزفاف والخطوبة (صور)

نيوز – فن وثقافة



أعلنت الفنانة رنا رئيس احتفالها بعقد قرانها على خطيبها السابق، الذي كانت قد فسخت خطبتها منه قبل عدة أشهر، وظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان بسيط من الحرير والدانتيل، بتصميم راقٍ يناسب الفتيات المقبلات على الزواج أو الخطوبة خلال العيد، ويعد هذا التصميم من أبرز صيحات موضة 2025 في فساتين الزفاف، والتي نستعرضها وفقًا لموقع InStyle كما يلي.

فستان رنا رئيس



تميز فستان الفنانة رنا رئيس بتصميمه البسيط والراقي في نفس الوقت، حيث أن خامة الحرير الثقيلة أعطت غنى للفستان، بالرغم من عدم وجود تطريز ولكن خامة الدانتيل زادت رقي الفستان وجعلته مميزاً وغير نمطي.





الدانتيل الأوف وايت



ليس الأبيض فقط، ولكن الدانتيل الأوف وايت يعتبر موضة صيف 2025، خاصة في تصميمات فساتين الزفاف والخطوبة، ويتميز بأنه لون هادئ وراقي وغير متوقع خاصة إذا ارتدته الفتاة في حفل خطبتها. الدانتيل الأوف وايتليس الأبيض فقط، ولكن الدانتيل الأوف وايت يعتبر موضة صيف 2025، خاصة في تصميمات فساتين الزفاف والخطوبة، ويتميز بأنه لون هادئ وراقي وغير متوقع خاصة إذا ارتدته الفتاة في حفل خطبتها.





العباية الدانتيل



وفي رمضان 2025 ظهرت تصميم مختلف للعبايات، ومنها تصميم العباية الدانتيل، والتي ظهرت في الكثير من السهرات الرمضانية، ويمكنك ارتدائها في الحفلات المنزلية أو سحور مع الأصدقاء. العباية الدانتيلوفي رمضان 2025 ظهرت تصميم مختلف للعبايات، ومنها تصميم العباية الدانتيل، والتي ظهرت في الكثير من السهرات الرمضانية، ويمكنك ارتدائها في الحفلات المنزلية أو سحور مع الأصدقاء.





الدانتيل الأسود



تعتبر الفساتين المصممة من الدانتيل الأسود من أرقى الفساتين، حيث أنه موضة لا تنتهى مع مرور الزمن، كما أن مناسب ارتدائه في أي وقت وفي أي مناسبة كانت. الدانتيل الأسودتعتبر الفساتين المصممة من الدانتيل الأسود من أرقى الفساتين، حيث أنه موضة لا تنتهى مع مرور الزمن، كما أن مناسب ارتدائه في أي وقت وفي أي مناسبة كانت.