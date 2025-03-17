قادير دوغلو ونسليهان أتاغول يعلنان عن اسم طفلهما الأول

وفي التفاصيل، على ما يبدو، فإن الزوجان اللذان عاشا قصة حب رائعة من خلال مشاركتهما في مسلسل هوى الروح (بالتركية: Fatih Harbiye)‏ أو فاتح حربية أو كما يسمى في العربي "بين نارين" يعيشان سعادة كبيرة بعد أن أصبحا الآن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد."عزيز" اسم طفل نسليهان أتاغول و قادير دزوغلووشارك قادير منذ أيام عبر إنستغرام اسم طفلهما الذي لا زال يتفاعل عليه الجمهور لغاية اليوم عبر إكس برفقة نسليهان والطفل مع إخفاء وجهه/ قائلا بما معناه: "مرحباً بابني عزيز".هذا الإعلان جاء بعد فترةٍ من التكتّم عن الاسم، حيث كانت العائلة ترغب في مشاركته مع الجمهور بأنفسهم.علاقة اسم "عزيز" بشخصية قادير دوغلو في مسلسل الوصالالاسم الذي اختارته العائلة هو "عزيز"، وهو الاسم الذي أطلقه قادير على طفلهما، حيث اعتبر الجمهور أن قادير اختار الاسم تيمنًا بشخصية "عزيز" التي قدمها في مسلسل الوصال والذي عرض عام 2020.وكما ذكرت الصحفية بيرسين ألتونتاش في وقت سابق، فإن الحالة الصحية لكل من الأم والطفل جيدة بعد الولادة، وقد تلقّت الأسرة العديد من رسائل التهنئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.