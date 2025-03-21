وأوضح أنه لم يتردد في قبول الدور، معتبرًا أنه فرصة استثنائية في الفني.وفي حوار تلفزيوني، أشار عمر إلى أنه شعر ببعض القلق في البداية بسبب الأهمية التاريخية للفيلم في السينما المصرية، إلا أنه رأى في ذلك تحديًا يحفّزه على تقديم أداء مميز.وأضاف أن العمل يمثل خطوة كبيرة بالنسبة له، متمنيا أن يلقى صدى إيجابيا لدى الجمهور.يُذكر أن "شباب امرأة" هو إعادة إنتاج حديثة للفيلم الكلاسيكي الذي جمع بين شكري وتحية كاريوكا، ويشارك في بطولته إلى جانب عمر وغادة عبد الرازق نخبة من نجوم الدراما المصرية.مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة محمود حافظ، عمرو وهبة، عمر، داليا ، جوري بكر، محمد محمود، رانيا ، طارق النهري، شايما الشريف.