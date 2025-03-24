الممثل الفرنسي الشهير ديبارديو يواجه عقوبة السجن وغرامة كبيرة!

ذكرت قناة "BFMTV" بأن الممثل جيرار ديبارديو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو في قضية التحرش التي جرت محاكمتها اليوم الاثنين.





وكان ديبارديو محاطا بحشد من الصحفيين، لكنه لم يدل بأي تصريح للصحافة. ونظرا للعدد الكبير من وسائل الإعلام، لم يسمح للجميع بالدخول إلى القاعة وبقي حوالي مائة صحفي ينتظرون خارج الباب.



وكما قال محامي الممثل لوسائل الإعلام قبل بدء الجلسة، "سيكون قادرا على أن يثبت بطريقة محايدة وموضوعية ولا جدال فيها أن جميع الاتهامات الموجهة إليه باطلة".



وعند مدخل المحكمة، نظم عدد من الناشطين وقفة احتجاجية ضد الممثل، حيث رفعت عدة نساء من مختلف الأعمار لافتات لدعم النساء اللاتي تقدمن بشكاوى ضده. ورفع البعض شعارات: "لا تسكتوا"، "ديبار شيطان"، "دعوى مقابل كل تحرش، تغطية لكل القضايا".



وتنظر المحكمة في شكاوى مقدمة من امرأتين، 54 و34 سنة، مصممة ديكور ومساعدة مخرج، وكانتا عضوين في طاقم الفيلم.



وسبق أن أظهر فحص طبي إمكانية مثول المتهم أمام المحاكمة، رغم مرض السكري ومشاكل في القلب. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة يومين.



كما حضر الاجتماع الممثلة الداعمة له فاني أردانت التي لعبت دور البطولة معه في هذا الفيلم. ووصل الممثل الفرنسي اليوم برفقة المحامي جيريمي عسوس إلى المحكمة، حيث ستعقد جلسة استماع بتهمة التحرش ضد الممثل أثناء تصوير فيلم 2021 "Green Shutters".وكان ديبارديو محاطا بحشد من الصحفيين، لكنه لم يدل بأي تصريح للصحافة. ونظرا للعدد الكبير من وسائل الإعلام، لم يسمح للجميع بالدخول إلى القاعة وبقي حوالي مائة صحفي ينتظرون خارج الباب.وكما قال محامي الممثل لوسائل الإعلام قبل بدء الجلسة، "سيكون قادرا على أن يثبت بطريقة محايدة وموضوعية ولا جدال فيها أن جميع الاتهامات الموجهة إليه باطلة".وعند مدخل المحكمة، نظم عدد من الناشطين وقفة احتجاجية ضد الممثل، حيث رفعت عدة نساء من مختلف الأعمار لافتات لدعم النساء اللاتي تقدمن بشكاوى ضده. ورفع البعض شعارات: "لا تسكتوا"، "ديبار شيطان"، "دعوى مقابل كل تحرش، تغطية لكل القضايا".وتنظر المحكمة في شكاوى مقدمة من امرأتين، 54 و34 سنة، مصممة ديكور ومساعدة مخرج، وكانتا عضوين في طاقم الفيلم.وسبق أن أظهر فحص طبي إمكانية مثول المتهم أمام المحاكمة، رغم مرض السكري ومشاكل في القلب. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة يومين.كما حضر الاجتماع الممثلة الداعمة له فاني أردانت التي لعبت دور البطولة معه في هذا الفيلم.

يذكر أن ديبارديو لطالما نفى أي اتهامات بالعنف الجنسي، حيث كتب في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "لو فيغارو": "لم أهن امرأة قط. الإساءة إلى امرأة هي بمثابة ركل أمك في بطنها".



ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع في محكمة يومي 24 و25 مارس. ونظرا للحالة الصحية للممثل، حدد الطبيب الشرعي مدة الجلسة بست ساعات مع فترات راحة مدتها 15 دقيقة حتى لا يصاب بإرهاق.



وتتعلق الدعوى القضائية بالشكاوى المقدمة ضد الممثل من قبل مصمم إنتاج شارك في تصوير فيلم Green Shutters لعام 2021، حيث تتعلق الشكاوى، المقدمة في فبراير 2024، بالسلوك غير اللائق المزعوم للممثل تجاه اثنتين من أعضاء طاقم الفيلم.



ويخضع ديبارديو لعدة تحقيقات قانونية في مزاعم التحرش. وبالتالي فإن التحقيق جار بالفعل ضد الممثل للاشتباه في مضايقته للممثلة شارلوت أرنو. كما أنه كان موضوع تحقيق في "الاحتيال الضريبي المشدد وغسل الأموال" منذ فبراير 2024. ويشتبه في أن ديبارديو يقيم بشكل وهمي في بلجيكا منذ عام 2013.



وبدأت الهجمات الصحفية والإجراءات القانونية الجديدة ضد ديبارديو بعد أن نشرت شركة ميديابارت مادة في أبريل 2023 جمعت فيها شهادات من 13 امرأة يزعمن أنهن تعرضن لاعتداء جنسي من الممثل. ويتعلق الأمر بواقعات جرت أحداثها في موقع تصوير 11 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا من عام 2004 إلى عام 2022.