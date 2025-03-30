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أشهرها "العيال كبرت" و"ريا وسكينة".. مسرحيات ارتبطت بالعيد

فن وثقافة

2025-03-30 | 09:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أشهرها &quot;العيال كبرت&quot; و&quot;ريا وسكينة&quot;.. مسرحيات ارتبطت بالعيد
229 شوهد

السومرية نيوز – فني
العيد فرحة.. جملة تتردد على ألسنة الكثيرين، ذلك اليوم الذي ينتظره الملايين كل عام، للاحتفال به من خلال عادات وطقوس ذات مذاق خاص، ولعل من بين تلك الطقوس لدى البعض هو الالتفاف حول التلفاز، ومشاهدة بعض المسرحيات الكوميدية، التي اعتادوا أن يشاهدوها في أيام العيد، والابتسامة تعلو وجوههم.

ومن أشهر المسرحيات التي ارتبطت بشكل وثيق بالعيد وفرحته التالي ذكرهم:
العيال كبرت
واحدة من أشهر المسرحيات التي ارتبط عرضها بأيام العيد هي "العيال كبرت"، التي قام ببطولتها سعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي وحسن مصطفى وكريمة مختار، وتتحدث المسرحية عن عائلة رمضان السكري المكونة من ثلاثة شباب وفتاة وزوجة طيبة وزوج، حيث يفقد رمضان السكري الأمل في صلاح أولاده وعائلته، فكل فرد في تلك العائلة يعيش في عالم خاص به وحده، فيقرر رمضان الهرب والزواج من أخرى، إلا أن أبناءه يحاولون منعه من الزواج.
شاهد ماشفش حاجة
وتمثل مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" للفنان عادل إمام علامة مميزة من بين المسرحيات التي تعرض بأيام العيد، حيث تدور قصتها حول شاب بسيط ومسالم يدعى "سرحان عبد البصير"، الذي يعمل بأحد برامج الأطفال بالتلفزيون، لكنه يجد نفسه في مأزق عندما تقتل جارته التي تعمل راقصة شعبية، ويتم إجباره على الشهادة أمام المحكمة في تلك الجريمة، بالرغم من أنه لم يعرف شيئا عنها.
وشارك في بطولة المسرحية الفنان عمر الحريري ونظيم شعراوي ومنى جبر وآخرون.
المتزوجون
وتعد مسرحية "المتزوجون" من الأعمال الكوميدية الشهيرة التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في العيد، والتي قام ببطولتها سمير غانم وجورج سيدهم وشيرين ونجاح الموجي وأحمد ماهر.
وتدور أحداثها حول شابين يعانيان من الفقر الشديد، ويقررا أن يتزوجا، حيث يتزوج الأول من فتاة أحبها، والتي تنتمي لأسرة ثرية، وتقرر العيش معه بمنزله المتواضع، كما يتزوج صديقه من فتاة أخرى لا يحبها لكنها ابنة أحد الجزارين المعروفين، لكن لا تتحقق لهم السعادة بسبب المشكلات المادية والفوارق الثقافية والمادية.
سك على بناتك
تعرض مسرحية "سك على بناتك" بشكل مستمر بأيام العيد منذ سنوات طويلة، ذلك العمل الفني المليء بالمواقف الكوميدية، والتي قام ببطولتها الفنان فؤاد المهندس وسناء يونس وأحمد راتب وشريهان ومحمد أبو الحسن، وهي مسرحية بها الكثير من الإفيهات المتبادلة بين الفنانين، ومن أفضل مشاهدها والتي لا ننساه المشهد الذى جمع بين فؤاد المهندس ومحمد أبو الحسن وسناء يونس حينما كانت تصف له ما فعله خطيبها حينما رغب في الإمساك بيدها، ليرد عليها والدها قائلا "كنتي خليها يمسكها يا فوزية".
مدرسة المشاغبين
وعلى الرغم من أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" كانت ممنوعة من العرض لسنوات طويلة، لكنها لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور فور عرضها بشاشات التلفزيون في أيام العيد، نظراً لكونها المسرحية الأكثر إضحاكاً لدى الكثيرين، خاصة أنه قد شارك في بطولتها قطبي الكوميديا المصرية، عادل إمام وسعيد صالح، هذا بجانب الفنان حسن مصطفى وسهير البابلي وأحمد زكي ويونس شلبي وهادي الجيار وعبد الله فرغلي.
ريا وسكينة
أما مسرحية "ريا وسكينة" فتعد من أكثر المسرحيات التي عرضت في أيام العيد على مدار سنوات طويلة، والتي قام ببطولتها الفنانة شادية وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير وسهير البابلي، والتي تحكي قصة السفاحتين الشهيرتين ريا وسكينة، لكن بطريقة كوميدية.
شارع محمد علي
ارتبط الكثير من الجمهور بمسرحية "شارع محمد علي"، التي قام ببطولتها الفنان فريد شوقي وشيريهان وهشام سليم والمنتصر بالله ووحيد سيف وسهير الباروني، وتجمع المسرحية بين الكوميديا والاستعراض، حيث قدمت شيريهان بعض الرقصات والاستعراضات، في الوقت الذي تميز فيه المنتصر بالله ووحيد سيف بالمشاهد والأفيهات الكوميدية داخل ذلك العرض المسرحي.
عش المجانين
بالرغم من الأعمال المسرحية الكثيرة التي قدمها الفنان الراحل محمد نجم، إلا أنه تظل مسرحية "عش المجانين"، أيقونة فنية شهيرة، عرضت لسنوات طويلة بأيام العيد، وشارك في بطولتها الفنان حسن عابدين وليلى علوي.
حزمني يا..
مسرحية "حزمني يا.." من بين الأعمال المسرحية الحديثة إلتي انضمت منذ عدة سنوات لقائمة مسرحيات العيد، والتي شارك في بطولتها الفنانة فيفي عبده ومدحت صالح ومحمد هنيدي وحسن حسني وماجدة زكي وشريف منير وأحمد عيد.
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