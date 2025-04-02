وفاة بطل باتمان

وقالت ابنته مرسيدس كيلمر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن "والدها توفي من جراء معاناته التهابا رئويا"، موضحة أنه "كان مصابا منذ عام 2014 بسرطان الحنجرة لكنه تعافى منه".وفي عام 2021، تناول الفيلم الوثائقي "فال" الذي يستند بشكل رئيسي إلى أرشيفه الخاص، مسيرته في ثم تراجعه، قبل إصابته بهذا الذي حرمه من صوته.وجرى التطرق إلى مرضه في حبكة فيلم "توب غن: مافريك" عام 2022 مع النجم ، فبعدما أصبح أميرالا في الأميركية في هذا الجزء الثاني من سلسلة الأفلام، أصبح "آيسمان" الذي يؤدي دوره كيلمر شخصية رئيسية في أول جزء من "توب غن" الذي أطلق مسيرته المهنية عام 1986.وأدى كيلمر أيضا دور المغني جيم في فيلم "ذي دورز" (1991) للمخرج ، ودور سارق بنك في فيلم "هيت" (1995) للمخرج مان، الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا في صالات السينما.في العام نفسه، أدى كليمر دور "باتمان"، في فيلم "باتمان فوريفر" للمخرج جويل شوماخر.وأظهر فيلم "فال" الذي أُنجز بالاستناد إلى عدد من مقاطع الفيديو الشخصية للممثل، مشاهد كثيرة غير المنشورة من أهم نجاحاته السينمائية.وأظهرت إحدى اللقطات مشادة كلامية بين كيلمر والمخرج جون فرانكنهايمر، خلال تصوير فيلم "ذي آيلند أوف دكتور مورو" (1996) الذي كان بمثابة بداية تراجع النجم.واشتهر منذ هذا الوقت بأنه يتمتع بشخصية حازمة لكن أيضا "مؤثرة".وكان كيلمر تلميذ يرتاد مدرسة جوليارد المرموقة في ، وبينما كان يطمح إلى إنتاج أفلام جادة، وجد نفسه يؤدي أدوارا في أفلام رائجة، قبل المشاركة في أعمال فشلت تجاريا.