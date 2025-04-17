بدون مكياج... جوي طوق تتوّج بلقب ملكة الجمال الطبيعي

وحصدت جوي اللقب من بين 17 شابة تنافسن معها، لتصبح ثاني شابة تفوز بهذا اللقب بعد جسيكا قيس عام 2024.

ويأتي حفل انتخاب "ملكة الجمال الطبيعي" لعام 2025 بمشاركة 18 شابة من مختلف المناطق اللبنانية، وحصدت المشتركة رهف أحمد لقب وصيفة خامسة ووجدان حلاق وصيفة رابعة، فيما نالت لين ترشيشي لقب الوصيفة الثالثة، أما ميرنا أبو فحصلت على لقب الوصيفة الثانية ورابيكا يزبك لقب وصيفة أولى.

وتميّز الحفل بعروض فنيّة مميزة، أبرزها فقرة خاصة لعازفة الكمان ووصلات غنائيّة للفنان نقولا الأسطا، الذي أدّى أغنيته المصرية الجديدة "عديت للمية"، والفنانَين إيوان وأيمن أمين. وقدّم مدرب الصوت الموسيقي بايع أغنية خاصة تدعم حملة توعية لمدمني ، كلمات الياس

ألحان .

وتحدّت المشتركات أنفسهم حيث ظهرن في الحفل من دون مكياج أو أي مساحيق تجميلية، مما زاد ثقتهن بذاتهن وتنافسن على جمالهن الطبيعي وتصرفاتهن على المسرح بالإضافة إلى أجوبتهن على أسئلة .