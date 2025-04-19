راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة

وقالت المصري في تصريح تابعته ، "تزوجت عرفيا من سياسي عراقي وكان يحبني".وأضافت انه "كان كريم بالهدايا حيث اهداني سيارة إضافة الى هواتف نقالة حديثة"، مبينة انه "كان يشتري لي أي شيء ارغبه، إضافة الى سفرات لاوروبا".وتابعت "اننا جننته لانني كنت عصبية أيضا".وسما المصري (15 تموز 1976)، هي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية.وعملت في بدايتها كمذيعة في قناة المحور، بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.