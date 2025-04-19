أحمد سعد يحصد تفاعلاً على مواقع التواصل.. "انا عطشان"

ووسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، قاطع أحد المعجبين أداء بصوت مرتفع قائلاً: "أنا عطشان!"، ليتوقف سعد عن الغناء ويعلق بروح مرحة: " كله عطش!"، ما أشعل موجة من الضحك بين الجمهور.في البداية، تردد سعد في رمي زجاجة مياه للمعجب خوفاً من إصابة الحاضرين قائلاً: "لا لا ممكن في عين حد"، لكنه بعد تفاعل الجمهور بحماسة قرر بحذر إلقاء الزجاجة، ليُقابل التصرف بتصفيق وهتافات عفوية، مما زاد الأجواء بهجة.وسرعان ما انتشر فيديو الموقف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نال إعجاب آلاف المتابعين. وكتب البعض تعليقات مازحة مثل: " مكانه كنت عطشت من قبل الحفلة"، بينما أشار آخرون إلى أن عفوية أحمد سعد وتواصله الإنساني مع جمهوره هما ما يميزه ويزيد من شعبيته.إلى جانب الموقف الطريف، شهد الحفل لحظة مميزة أخرى مع إطلاق تحدي أغنية "مفتقدني". وشارك الجمهور بحماس كبير في غناء كلمات الأغنية مع سعد، مما حول المكان إلى كورال جماعي، في مشهد الحب المتبادل بين الفنان ومحبيه.وبعد النجاح الباهر للحفل، غادر أحمد سعد إلى دبي لإحياء واحد من أبرز حفلات الموسم.