أحمد سعد يحصد تفاعلاً على مواقع التواصل.. "انا عطشان"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
04:45 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. قداس عيد القيامة في كنيسة سيدة النجاة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523065-638806657900128962.jpg
أحمد سعد يحصد تفاعلاً على مواقع التواصل.. "انا عطشان"
فن وثقافة
2025-04-19 | 09:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
675 شوهد
أضاف الفنان
أحمد سعد
لمسة من الكوميديا والعفوية إلى أجواء حفله في القاهرة، بعد تفاعله مع موقف طريف من أحد الحاضرين.
ووسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، قاطع أحد المعجبين أداء
أحمد سعد
بصوت مرتفع قائلاً: "أنا عطشان!"، ليتوقف سعد عن الغناء ويعلق بروح مرحة: "
اللي جاي
كله عطش!"، ما أشعل موجة من الضحك بين الجمهور.
في البداية، تردد سعد في رمي زجاجة مياه للمعجب خوفاً من إصابة الحاضرين قائلاً: "لا لا ممكن
تيجي
في عين حد"، لكنه بعد تفاعل الجمهور بحماسة قرر بحذر إلقاء الزجاجة، ليُقابل التصرف بتصفيق وهتافات عفوية، مما زاد الأجواء بهجة.
وسرعان ما انتشر فيديو الموقف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نال إعجاب آلاف المتابعين. وكتب البعض تعليقات مازحة مثل: "
لو كنت
مكانه كنت عطشت من قبل الحفلة"، بينما أشار آخرون إلى أن عفوية أحمد سعد وتواصله الإنساني مع جمهوره هما ما يميزه ويزيد من شعبيته.
إلى جانب الموقف الطريف، شهد الحفل لحظة مميزة أخرى مع إطلاق تحدي أغنية "مفتقدني". وشارك الجمهور بحماس كبير في غناء كلمات الأغنية مع سعد، مما حول المكان إلى كورال جماعي، في مشهد
يعكس
الحب المتبادل بين الفنان ومحبيه.
وبعد النجاح الباهر للحفل، غادر أحمد سعد إلى دبي لإحياء واحد من أبرز حفلات الموسم.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
سوزان مبارك "ترند" على مواقع التواصل في مصر
14:55 | 2025-01-24
شاهد.. أب عراقي مفجوع بمقتل ابنه في ألمانيا يثير تفاعلا على التواصل الاجتماعي
03:12 | 2025-04-18
حلا شيحة تُشعل مواقع التواصل برسالة مؤثرة
13:22 | 2025-04-16
صورة لداليا زيادة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
10:42 | 2025-04-07
أحمد سعد
تفاعل
تواصل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بدون مكياج... جوي طوق تتوّج بلقب ملكة الجمال الطبيعي
فن وثقافة
27.58%
15:01 | 2025-04-17
بدون مكياج... جوي طوق تتوّج بلقب ملكة الجمال الطبيعي
15:01 | 2025-04-17
السيد الصدر يرد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات المقبلة (وثيقة)
سياسة
25.76%
06:11 | 2025-04-18
السيد الصدر يرد على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات المقبلة (وثيقة)
06:11 | 2025-04-18
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
فن وثقافة
23.65%
04:28 | 2025-04-19
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
04:28 | 2025-04-19
مصدر يوضح لـ السومرية: الفيديو المتداول لاعتداء في العامرية يعود لوقت سابق
أمن
23.01%
16:15 | 2025-04-18
مصدر يوضح لـ السومرية: الفيديو المتداول لاعتداء في العامرية يعود لوقت سابق
16:15 | 2025-04-18
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
Live Talk
ترحال وقصص من العالم - الحلقة ١٠ | 2025
10:30 | 2025-04-17
Live Talk
ترحال وقصص من العالم - الحلقة ١٠ | 2025
10:30 | 2025-04-17
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-17
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-17
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
العراق في دقيقة
19-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-19
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
Celebrity
الشاعر الشعبي حبيب العامري - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-04-17
Live Talk
ترحال وقصص من العالم - الحلقة ١٠ | 2025
10:30 | 2025-04-17
Live Talk
ترحال وقصص من العالم - الحلقة ١٠ | 2025
10:30 | 2025-04-17
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-17
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - الحلقة ١٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-17
اخترنا لك
بعد انتشار "وثيقة".. ما حقيقة زواج بشار الأسد من هذه الفنانة
13:34 | 2025-04-19
فنانة سورية تصف تأثير الحرب على نفسيتها: لا اعرف الأمان
12:54 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
11:31 | 2025-04-19
كاظم الساهر يكشف عن صديق وحدته (صورة)
06:04 | 2025-04-19
راقصة مصرية: تزوجت عرفياً من سياسي عراقي واهداني سيارة
04:28 | 2025-04-19
موقف لم ينساه الراحل سليمان عيد للزعيم عادل إمام.. هذه تفاصيله
11:21 | 2025-04-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.