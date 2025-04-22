"بعد ما اعيدها".. فنانة اردنية تصدر اغنية باللهجة العراقية

تستعد الفنانة الأردنية لإصدار أغنيتها الجديدة "بعد ما عيدها"، والتي تعكس من خلالها نهجها الفني القائم على التجديد وتقديم مضامين عاطفية تعبّر عن مشاعر إنسانية متنوعة، عبر ألوان موسيقية تتماشى مع ذائقة الجمهور العربي، وتحتفظ ببصمتها الخاصة في اختيار الكلمات والألحان والتوزيع.قامت نداء شرارة بالترويج لعملها الجديد من خلال مقطع مصوَّر نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة "إنستغرام"، مرفقاً بعبارة قصيرة جاء فيها: "قريباً.. أغنية بعد ما عيدها"، لتزيد من حالة الترقب بين متابعيها. وضمّ الإعلان مجموعة من التفاصيل الفنية الخاصة بالأغنية، حيث جاءت الكلمات من تأليف ، ووضع الألحان الفنان ، بينما تولى الدين مهمة التوزيع والمكس والماستر، وشارك العازف روكيت بعزف الجيتار، في حين تكفّل درابسه بالتصوير الفوتوغرافي، وتولى عمر تصميم الفيديو آرت.أعلنت نداء شرارة عن الموعد المحدد لطرح الأغنية، والمقرر أن يكون يوم الخميس 24 أبريل/ نيسان الجاري، حيث من المنتظر أن تنشر الأغنية بشكل رسمي عبر المنصات الرقمية المختلفة، وسط اهتمام كبير من جمهورها ومتابعيها الذين يترقبون العمل الجديد بشغف.وتحرص نداء شرارة في أعمالها الفنية على مزج النصوص الغنائية التي تلامس وجدان المستمع، بألحان درامية عصرية وتوزيعات موسيقية تتماشى مع الحالة النفسية للمستمع العربي، في إطار توجهها الواضح لتقديم أعمال تتحدث بلغة الناس وتعبّر عن مشاعرهم، دون الابتعاد عن هويتها الغنائية.