شيرين تبدي رأيها بالأعمال الدرامية لرمضان 2025

وكتبت في منشورها: "حبايبي الغاليين، بجد انبسطت جداً من شوفته في رمضان 2025 من إبداعات فنية مميزة ومؤثرة!"، مشيدة بالتنوع والغنى الذي حمله الموسم الرمضاني لهذا العام.وأبرزت شيرين مسلسل "إخواتي" كأحد أبرز الأعمال التي تركت فيها أثراً خاصاً، مشيدة بأداء نجماته ، وكندة علوش، وروبي، إلى جانب إشادتها بالسيناريست مهاب طارق والمخرج . وقالت في تعليقها: "حابّة أوجه شكر خاص لصنّاع مسلسل 'إخواتي'، وبالأخص السيناريست الأستاذ مهاب طارق والمخرج الكبير اللي دائمًا يضع بصمته بحب وإبداع".كما أبدت إعجابها بمسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي جمع بين وياسمين رئيس، مشيرة إلى قوة الرسالة الإنسانية التي حملها العمل، وتأثيره الشخصي عليها، مضيفة: "شكر كبير لمسلسل 'منتهي الصلاحية' على الجمال والإبداع والرسالة العميقة اللي لمستني جدًا".