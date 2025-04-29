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بعد أقل من سنتين.. ماريتا الحلاني تنفصل رسميًا عن زوجها
فن وثقافة
2025-04-29 | 12:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجديد
724 شوهد
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنانة
اللبنانية
ماريتا الحلاني
، ابنة الفنان
عاصي الحلاني
، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي
خليل
، بعد اقل من سنتين على زواجهما.
وبحسب معلومات "الجديد"، فإن هذا الخبر صحيح، حيث اكدت مصادر لموقعنا ان الانفصال حصل فعلا بين الثنائي، الا انه لم يتم ذكر الأسباب التي أدت الى الانفصال، الا ان ماريتا، التي تزوجت مدنيًا من كميل في 7 حزيران 2023 في
أبو ظبي
، انهت معاملات الانفصال اليوم الثلاثاء في جلسة خاصة عقدت في
الامارات
، وتمّ الانفصال بكل حبّ ورضا واحترام وتفاهم بين الطرفَين دون أي خلافات.
هذا وكان قد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حذف كل من ماريتا وكميل ابي
خليل
صورهما معا عن حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أيضا الانفصال.
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