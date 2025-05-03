الموت يفجع كارول سماحة

وتوفي زوج عن عمر ناهز الـ53 عاماً، بشكل مفاجئ بعد خضوعه لعملية جراحية، بحسب تقارير إعلامية.من هو زوج سماحة؟وُلد في محافظة الجيزة عام 1972، وتخرّج في ، وبدأ مسيرته المهنية بإطلاق عدد من المشروعات التي أصبحت لاحقاً علامات بارزة، من بينها تأسيس جريدة وقناة فضائية.كما شغل زوج كارول سماحة الراحل، منصب رئيس شركة "سكاي برودكشن"، المالكة لإذاعة "إنرجي" الشهيرة في ، النسخة العربية من الشبكة الفرنسية التي تبث في أكثر من 20 دولة.مرض زوج كارول سماحةوكانت كارول سماحة قد صرحت خلال ظهور إعلامي سابق، إنها عاشت فترة صعبة عام 2018 بسبب مرض زوجها، وليد مصطفى، مما دفعها إلى الابتعاد موقتًا عن الوسط الفني.وأكدت أنها قضت ما يقارب أربعة أشهر في المستشفى إلى جانبه، مشيرة إلى أن تلك التجربة أثّرت على مسارها الفني في تلك المرحلة.وامتنعت سماحة وقتها عن الكشف عن تفاصيل المرض، مكتفية بالإشارة إلى أهمية العائلة في حياتها.الجدير بالذكر أن كارول سماحة كانت قد تزوجت من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى في تشرين الأول عام 2013، بعد قصة حب، وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة " ".