شارك في "الواد سيد الشغال".. وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض

وفي الأيام الأخيرة تدهور الحالة الصحية للفنان ، ونقل إلى العناية المركزة داخل إحدى مستشفيات محافظة شمالي مصر، قبل وفاته اليوم نتيجة تدهو وضعه الصحي.والفنان نعيم عيسى من مواليد كانون الثاني عام 1937 وفي بداية حياته الفنية التحق بفرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية، وشارك في العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة في الصالون، ناس كده وكده، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال"، قبل أين ينتقل للعمل في السينما والتليفزيون.ومن أبرز أعماله السينمائية: المتسول ومين فينا الحرامي، مع الزعيم ، والباشا تلميذ مع الفنان وعدد من النجوم الآخرين.وفي الأيام الأخيرة، طلب نجل الفنان نعيم عيسى الدعاء لوالده بالشفاء العاجل ليتمكن من تجاوز الوعكة الصحية، مشيرا إلى تدهور حالته الصحية ومعاناته من مضاعفات شديدة وتوقف عضلة القلب 4 دقائق، كما وُضع على أجهزة التنفس الصناعي.وتقام جنازة الفنان نعيم عيسى غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر من بالإسكندرية.